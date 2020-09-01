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01 Eylül 2020 Salı 09:32:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 09:32:00

Selimiye Camii'ni sis kapladı, muhteşem görüntü ortaya çıktı

Kaynak: AA

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Sis bulutu Selimiye Camii'nin üzerinden geçerken muhteşem görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu

Edirne'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde sis bulutu geçişleri oldu.

Görüş mesafesini etkilemeyen yüksek kesimlerde etkili olan sis Türk - İslam eserlerinin gözdesi Selimiye Camii'ni kapladı.

Sis altında kalan, Mimar Sinan'ın eseri Selimiye Camii, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Minareleri, kubbesi siste kaybolan cami, görüntüsüyle hayranlık uyandırdı.

Yüksel sıcaklıkların son günlerde bunaltıcı bir havaya neden olduğu Edirne'de bugün de sıcaklıkların 37 dereceye çıkması bekleniyor.

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