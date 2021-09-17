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17 Eylül 2021 Cuma 00:35:00 - Güncelleme:17 Eylül 2021 Cuma 00:35:00

Selden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

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Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketinde zarar gören vatandaşların elektrik faturaları 3 ay ertelendi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sel felaketi nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatların ertelenmesi hakkında kararın yürürlüğe konulmasına, 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbilere yapılacak yardımlara dair kanunun ek 13'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

Etiketler : elektrik faturaları Erdoğan Sel felaketi
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