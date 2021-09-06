Selden etkilenen çocukların yüzü yardımlarla güldü

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde mimar olan Lütfü ve hemşire eşi Hatice Bolat Yiğit çifti, 15 Ağustos'ta meydana gelen selden zarar gören Taşlıçay ilçesine bağlı Gözucu köyündeki çocukları mutlu etmek için çalışma başlattı.

Çift, hayırseverlerin desteğiyle aldıkları ayakkabı, mont, satranç takımları, oyuncak, yaş pastaları gönüllülerle köye götürdü. 50 öğrenciye ayakkabı, satranç takımı ve kırtasiye malzemeleri hediye edip pasta ikramında bulundu.

Çocuklar, aldıkları hediyelerle büyük mutluluk yaşadı.

