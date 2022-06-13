VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Macron, Fransa ve Avrupa'nın 'savaş ekonomisi' vaziyetine girdiğini söyledi
Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor
Eğitimci Yazar Deniz Erkin Purut: TikTok kapatılmalı mı?
Engin Polat: Bir Ay İçinde 3. Şubemizi Açtık
Başkan Erdoğan tarih verdi: Milletimizin her kesimini rahatlatacağız
"Cesareti varsa yapsaydı"
Yunanistan PKK gibi hendek kazmaya başladı
Petrol ve doğal gaz planı yerle bir oldu
İsrail'den Lübnan'a tehdit!
Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Haymana'da incelemelerde bulundu
Başkan Erdoğan'dan HDP'li vekile sert tepki
Kadın komutanlar, tarlada çalışan hemcinslerine KADES'i anlattı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti
Pekin'de bar kaynaklı Kovid-19 vakalarındaki artış endişeye yol açtı
Bitcoin 18 ayın en düşük seviyesine geriledi
Göztepe Kulübünün hisseleriyle ilgilenen Ankersen, İzmir'de yetkililerle görüştü
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu aştı
Türk donanması 'milli gözlerle' görüyor
10 yıl sonra Türkiye'de üst düzey zirve!
İBB'de 'vekalet' krizi!
Türkiye tarihinin en büyük keşfi kritik aşamada!
Sanayide çarklar büyümeye dönüyor! Üretim endeksi açıklandı
1 milyon sivile zorunlu göç
Birçok ilke imza atılacak
13 Haziran 2022 Pazartesi 15:47:00 - Güncelleme:13 Haziran 2022 Pazartesi 15:48:00

Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara'nın Akyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası sel suları altında kalan cadde ve sokaklardaki temizlik ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

Akyurt'taki sel felaketinin ardından başlatılan ve gece boyu süren temizlik ve tahliye çalışmaları günün aydınlanmasıyla hız kazandı.

    Belediye binası civarında sel suları sebebiyle oluşan çamur birikintileri iş makineleri ve küreklerle temizleniyor. Zeminin altında kalan noktalarda biriken su, vidanjörlerle çekiliyor.

    Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezi de su altında

    Akyurt'ta etkili olan yağış nedeniyle Esenboğa Havalimanı girişi yakınlarındaki Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezi ile yanındaki özel firmaya ait depolar da su altında kaldı.

    Tek katlı binaların yarı yüksekliğine kadar ulaşan sel suları çekilmeye başladı.

    Selde mobilya mağazası zarar gören Yasin Karataş, iş yerinin garaj kısmı ve depo bölümünün sular altında kaldığını anlattı.

    Karataş, ürünlerinin ciddi zarar gördüğünü ve çevresindeki esnaf arkadaşlarının zararının kendisininkinden de çok olduğunu belirtti.

    Öte yandan Akyurt ilçe merkezinden daha alt seviyedeki havalimanı tarafında bulunan mahallelerin selden daha fazla etkilendikleri ve bu bölgelerdeki tarla ve bahçelerin sular altında kaldığı görüldü.

    Etiketler : SEL AKYURT Yasin Karataş
    30 yıl sonra Saman Alevi

    30 yıl sonra Saman Alevi
    Harbiye hatırası

    Harbiye hatırası
    Boğazı salladı

    Boğazı salladı
    Arizona'da aşk tazelediler

    Arizona'da aşk tazelediler
    Sosyal medyayı sevemedim

    Sosyal medyayı sevemedim
    Evini tasarlıyor

    Evini tasarlıyor
    Twitter'ı yok, TikTok'u var

    Twitter'ı yok, TikTok'u var
    Kadın-erkek klişesini yıktık

    Kadın-erkek klişesini yıktık
    Ustaların yeri dolmaz

    Ustaların yeri dolmaz

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
    closeX