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21 Aralık 2021 Salı 07:17:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 07:17:00

Selcen Gür sektörün sigorta fuarına hazırlandığını duyurdu

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Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür sigorta sektörünün 3-5 Mart 2022 tarihlerinde ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Sigorta Fuarı'na hazırlandığı bilgisini verdi. Antalya'da Belek'te gerçekleştirilecek olan fuarın sigorta sektörü için büyük bir buluşma olacağını ifade eden Gür yurt dışından da katılım beklendiğini belirtti.

Uluslararası Sigorta Fuarının aynı zamanda uluslararası nitelikte bir sigorta kongresine de ev sahipliği yapacağını bildiren Selcen Gür kongrenin ana temalarının İklim Değişikliği ve Katastrofik Riskler, Dijital Sigortacılık ve Finansal Sigortalar olduğunu ifade etti.

'Küresel Isınma ve İklim Değişikliği'nin sigorta sektörüne etkilerini konuşacağımız bu kongrede, reasürans şirketlerinin Türkiye sigorta pazarındaki risk ölçümlemelerini ve Türk Sigorta sektörü hakkındaki görüşlerini değerlendireceğiz. Öte yandan Avrupa ülkelerindeki sigorta uygulamalarına ve sigorta aracılarının pozisyonlarına değineceğiz. Reasürans başlığı altında ülkemizde teminat bulmakta zorlanılan sektörleri ve reasürans sistemi ile çözüm yollarını konuşacağız' dedi.

Dijital sigortacılık başlığı çerçevesinde sigorta sektöründe dijitalleşme, Big Data etkisi ile ihtiyaç duyulan yeni sigorta ürünleri ve Insurtech'in de konuşulacağını belirten Selcen Gür 'Küresel salgının sigorta sektörüne etkilerini, sağlık sigortalarını değerlendirirken, birikimli ve birikimsiz hayat sigortalarına, bireysel emeklilik sistemine ve bu ürünlerin sosyo ekonomik etkilerine de değineceğiz.' şeklinde konuştu.

Beklenen Marmara Depremi'nin de kongrede masaya yatırılacak konulardan biri olduğunun altını çizen Gür 'Zorunlu olması gereken sorumluluk sigortaları ve ülkemizde bunlara teminat sağlama olanağı da konu başlıklarımız arasında olacak. Bununla beraber kefalet sigortalarında mevzuatta yapılması gereken değişiklikleri, alacak sigortalarını, genel anlamda finansal sigortacılığı ve katılım sigortacılığını da görüşeceğimiz bu kongre sektörün tüm paydaşları açısından önemli bir buluşma ve sektörü ileri taşıyabilecek kıymetli bir adım olacak.' dedi.

Etiketler : Uluslararası Sigorta Fuarı Marmara Depremi Selcen Gür
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