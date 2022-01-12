Şelale avcısı

FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP PAYLAŞIYOR

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde 30 yıldır öğretmenlik yapan Ahmet Yordam, hafta sonlarını ilçenin ormanlarında geçiriyor. Buralarda gezerken, kimsenin görmediği şelaleleri keşfediyor. Keşfettiği şelalelerin görüntü ve fotoğraflarını çekiyor. İlçenin dağlarında 10 yıldır dolaşarak 40 şelaleyi belgelemeyi başardı.

KAYIN ORMANLARININ ARASINDA

Şelaleler tahrip edilmesin diye çoğunun yerini kimseye söylemeyen Yordam, "Bu şelalelerin bir kısmı mevsimlik, bir kısmı ise sürekli akıyor. Kayın ormanlarının olduğu bölgelerde sonbaharda çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Bu bölgede daha yüzün üzerinde şelale olduğunu tahmin ediyorum" diye konuştu.