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12 Ocak 2022 Çarşamba 20:00:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 20:00:00

Şelale avcısı

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10 yıldır ormanları adım adım gezen Bursalı öğretmen, şimdiye kadar 40 tane şelale keşfetti. Şelaleleri kayıt altına alıp fotoğraflayarak tüm dünyaya tanıtan Ahmet Yordam, tahrip edilmemesi için de buraların adresini paylaşmıyor.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP PAYLAŞIYOR

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde 30 yıldır öğretmenlik yapan Ahmet Yordam, hafta sonlarını ilçenin ormanlarında geçiriyor. Buralarda gezerken, kimsenin görmediği şelaleleri keşfediyor. Keşfettiği şelalelerin görüntü ve fotoğraflarını çekiyor. İlçenin dağlarında 10 yıldır dolaşarak 40 şelaleyi belgelemeyi başardı.

KAYIN ORMANLARININ ARASINDA

Şelaleler tahrip edilmesin diye çoğunun yerini kimseye söylemeyen Yordam, "Bu şelalelerin bir kısmı mevsimlik, bir kısmı ise sürekli akıyor. Kayın ormanlarının olduğu bölgelerde sonbaharda çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Bu bölgede daha yüzün üzerinde şelale olduğunu tahmin ediyorum" diye konuştu.

Etiketler : şelale bursa fotoğraf öğretmen
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