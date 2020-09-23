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23 Eylül 2020 Çarşamba 18:56:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 18:56:00

Selahattin Demirtaş'a Ankara Başsavcısı Kocaman'ı hedef gösterdiği iddiasıyla dava

Kaynak: DHA

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, “tehdit, terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla dava açtı. İddianamede Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yayınlanan savunmasında, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı, terör örgütü üyelerine hedef gösterdiği belirtildi.

Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı terör örgütü üyelerine hedef gösterdiği iddiasıyla dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, twitter hesabından yayınlanan savunmasında kullandığı ifadelerle Başsavcı Kocaman’ı tehdit ettiği belirtildi. Demirtaş’ın “tehdit, terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

İddianamede AİHM uygulamalarında, İfadenin içeriğinde şiddet çağrısı, nefret söylemi, ifade sahibinin terörle ilgisi, tanınmışlık düzeyi, toplumu etkileme gücü, ifadede kullanılan aracın etki ve yayılma niteliği, ifadede kullanılan yöntemin etkinliği ve geniş kitlelere ulaşma yeteneğinin dikkate alınması gerektiği” vurgusu yapıldı.

İddianamede, Demirtaş’ın bir siyasi parti başkanı olarak terör örgütü üyeliği suçu kapsamında da yargılandığı, kamuoyu tarafından takip edilen yargılaması sırasında söylem ve paylaşımlarının geniş halk kesimlerine etki ve yayılma niteliği taşıdığı belirtildi. Demirtaş’ın eyleminin bir savunma metni içerisinde dahi olsa, terörle mücadelede etkin görev yapmakta olan kamu görevlisinin kimlik bilgilerini paylaşarak, kamu görevlisini örgüt mensuplarına hedef gösterme amacı taşıdığı belirtilen iddianamede, paylaşımın mağdur Yüksel Kocaman’ı tehdit niteliği gösterdiği ifade edildi.

Demirtaş’ın suçlamaya konu eylemini “var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak, bir terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde müştekinin vücut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit ettiği” belirtilen iddianamede, kamu görevlisi olarak terörle mücadelede görev almış müştekinin açık kimliğini paylaşarak terör örgütlerine hedef gösterdiği belirtildi. Demirtaş hakkında bu kapsamda 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılama yapılması talep edildi.

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