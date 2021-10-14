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14 Ekim 2021 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 19:00:00

Şeker kardeşliği

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7 yaşındaki Elif ve 9 yaşındaki abisi Emir, diyabet ile mücadele ediyor. İki kardeş, içinde insülin iğnesi, ölçüm cihazı ve ilaç olan çantayı yanlarından ayırmıyor. Sürekli birbirlerini kontrol eden kardeşlerin 'kan şekeri' dayanışması görenleri duygulandırıyor.

YİYİP İÇTİKLERİNE BAKIYORLAR

Antalya'da yaşayan Sultan (41) ile İbrahim Sarıcaoğlu (42) çiftinin çocukları Emir ve Elif, tip 1 diyabet hastalığıyla mücadele ediyor. Doğuştan şeker hastası iki kardeş, anne ve babalarının yanı sıra birbirlerine destek oluyor, gün içinde yedikleri içtikleri her şeyi kontrol ediyorlar. İki kardeş, şeker ölçümlerini de üçüncü bir kişiye ihtiyaç duymadan yapabiliyor.

ACİL DURUM ŞEKERLERİ VAR

İçinde ölçüm cihazı, insülin, acil durum şekeri olan çanta; okula, alışverişe, parka gittiklerinde sürekli yanlarında duruyor. Parkta oynadıkları sırada da birbirlerini sürekli kontrol eden Emir ve Elif, kendilerini kötü hissettiklerinde çantalarından çıkardıkları, iğneyle parmaklarına küçük bir delik açıp kan şekeri ölçümü yapıyor. kardeşlerin 'kan şekeri' dayanışması takdir topluyor.

Etiketler : şeker hastalığı antalya sultan sarıcaoğlu ibrahim sarıcaoğlu emir elif diyabet
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