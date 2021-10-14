Şeker kardeşliği

YİYİP İÇTİKLERİNE BAKIYORLAR



Antalya'da yaşayan Sultan (41) ile İbrahim Sarıcaoğlu (42) çiftinin çocukları Emir ve Elif, tip 1 diyabet hastalığıyla mücadele ediyor. Doğuştan şeker hastası iki kardeş, anne ve babalarının yanı sıra birbirlerine destek oluyor, gün içinde yedikleri içtikleri her şeyi kontrol ediyorlar. İki kardeş, şeker ölçümlerini de üçüncü bir kişiye ihtiyaç duymadan yapabiliyor.

ACİL DURUM ŞEKERLERİ VAR

İçinde ölçüm cihazı, insülin, acil durum şekeri olan çanta; okula, alışverişe, parka gittiklerinde sürekli yanlarında duruyor. Parkta oynadıkları sırada da birbirlerini sürekli kontrol eden Emir ve Elif, kendilerini kötü hissettiklerinde çantalarından çıkardıkları, iğneyle parmaklarına küçük bir delik açıp kan şekeri ölçümü yapıyor. kardeşlerin 'kan şekeri' dayanışması takdir topluyor.