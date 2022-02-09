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09 Şubat 2022 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 16:30:00

Şehitlerin ismini otobüste yaşatıyor

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Kahramanmaraş'ta, özel halk otobüsü şoförü 41 yaşındaki Erdal Erol, şehitlerin isimlerini yaşatmak için merhum Adnan Menderes ve Muhsin Yazıcıoğlu ile Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in aralarında bulunduğu bazı şehitlerin ismi, fotoğrafları ve Türk bayrağının yer aldığı tutacaklar yaptırdı.

Kahramanmaraş'ta, özel halk otobüsü şoförü 41 yaşındaki Erdal Erol, şehitlerin isimlerini yaşatmak için merhum Adnan Menderes ve Muhsin Yazıcıoğlu ile Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in aralarında bulunduğu bazı şehitlerin ismi, fotoğrafları ve Türk bayrağının yer aldığı tutacaklar yaptırdı. Otobüse binip ayakta kalan yolcular, bu tutacakları kullandıklarında şehitlerimize dua okuyor. "Gönül ister ki bütün şehitlerin isimleri olsun ama gücümüz buna yetiyor. Bütün arkadaşlarımla konuştum, bütün araçlarımıza da bunu yapacağız inşallah. Elimizden geldiği kadarıyla şehitlerimizin anısını yaşatmaya çalışacağız. O insanlar, bu devlet ve vatan için can verdiler. Ne yapsak azdır, haklarını ödeyemeyiz. Otobüse binen insanlarımız teşekkür ediyor, Fatiha okuyor hatta duygulanıp ağlayan bir teyzemiz vardı. Koltukta oturdu ağladı, çok teşekkür etti. Ben o yüzden Kahramanmaraşlı bir şehidimin ismini koyamadım. Ailesi üzülür veya duygulanır diye ama güzel tepkiler aldım."

Şehitlerin isimlerinin aracında yer almasının kendini mutlu ettiğini belirten Erol, bunun kendisini daha azimli şekilde çalışmaya teşvik ettiğini söyledi. Gün içerisinde kilometrelerce yol kat ettiğini, akşama kadar yüzlerce kişinin araca bindiğini dile getiren Erol, tutacakları kullananların duygulandığını belirterek, "Dua ediyorlar, gözleri doluyor. İnsanlarımız gerçekten şehitlerimize karşı gerçekten duyarlı Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

"Kendimi daha güvende hissettim"

Yolculardan Salman Paralı, şehitlerin isimlerinin yazdığı tutacaklarını görünce duygulandığını ifade ederek, "Kendimi daha güvende hissettim. Başımızın üstünde yerleri vardır. Onların isimleriyle seyahat etmek güzel duyguydu. Onları yüreğimizde hissettik. Bu vatan şehitlerimize minnettar." dedi. Yolculardan Ahmet Nar ise şehitlerin sayesinde vatanın var olduğunu ve onlara ne kadar dua edilse haklarının ödenemeyeceğini söyledi. Tutacakların şehitlerin hatırlanmasına vesile olduğunu belirten Nar, "Allah'ım onlardan razı olsun. Allah'ım onları incitmesin. Şehitlerimizin sayesinde bu vatanda yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Kahramanmaraş ŞEHİTLER 41 yaşındaki Erdal Erol
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