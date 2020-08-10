Şehitlerimizi uğurladık

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Adnan Kısar'ın cenazesi, Antalya'da toprağa verildi.

Şehit Kısar'ın (52) cenazesi ilk olarak askeri uçakla Muğla'ya getirildi.

Dalaman Havalimanında düzenlenen törene, şehidin yakınları, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu ve silah arkadaşları katıldı.

Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.

Bu sırada güçlükle ayakta duran şehit yakınlarına polisler destek oldu.

Kısar'ın cenazesi, törenin ardından memleketi Antalya'nın Kaş ilçesine uğurlandı.

Kınık Mahallesi'ndeki annesinin evine getirilen cenaze, helallik alındıktan sonra Kınık Merkez Camiye'ye getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Kısar, Kınık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Milletvekilleri Atay Uslu, Mustafa Köse, İbrahim Aydın, CHP Milletvekili Aydın Özer, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ OSMAN GÜL KAHRAMANMARAŞ'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Osman Gül (27), memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Gül'ün cenazesi, Andırın İlçe Devlet Hastanesi Morgundan alınarak Bulgurkaya Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Gül'ün cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erbil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile vatandaşlar katıldı.

Tören sırasında metanetini korumaya çalışan şehidin babası Mehmet Ali Gül, oğlunun tabutunu taşırken "Yavrum, toprağına kurban olayım" dedi.

Şehit özel harekat polisi Osman Gül, İl Müftü Yardımcısı Süleyman Yavuz'un ikindi namazını müteakiben kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit olmuştu.