  • BIST
    117720
  • Dolar
    6,8678
  • Euro
    7,8284
  • Altın
    399,1170
İstanbul
19 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Talimat geldi! ABD Afganistan'dan çekiliyor
İngiltere'de maske zorunluluğu
Ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Kuzey Makedonya'da yarın erken genel seçim yapılacak
Bakan Pakdemirli duyurdu: 2 arkadaşımız şehit oldu 2 arkadaşımız yaralandı
Endonezya'da sel: 13 ölü, 46 kayıp
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Sultan Fatih'in huzurunda: Vasiyetin emin ellerde
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 138 bini geçti
CHP'nin yalanını tarihi belgeler böyle yalanladı: Benim canımı boş verin Ayasofya için savaşın
Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi yardım
Ay'ın sanılandan 85 milyon daha genç olduğu ortaya çıktı
Şehit polisimiz Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı hakim karşısında
Man Adası davasında karar: Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku! Başkan Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira ...
TİKA'dan Kovid-19'la mücadelede Kudüs'e destek
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Diyarbakır'daki operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı
Meksika'da Aztek Sarayı'nın kalıntıları bulundu
Bahçeli: Ayasofya'nın ibadete açılmasını FETÖ projesi görenler kripto damarın içine gizlenmiş kopukl ...
Bakan Akar duyurdu! 62 terörist etkisiz hale getirildi
Üreticiler bisiklet talebini karşılamakta zorlanıyor
ABD-BAE ilişkilerinde kriz işaretleri
ATV'nin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Amerika'daki FETÖ okullarında cinsel taciz skandalı!
Süper Lig'de şok ayrılık
14 Temmuz 2020 Salı 16:44:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 16:44:00

Şehit polisimiz Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

ABONE OL

Eskişehir'de görev dönüşü geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memurumuz Kuloğlu'nun cenazesi, memleketi Muğla'da toprağa verildi.

Eskişehir'de görev dönüşü geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun cenazesi, memleketi Muğla'da toprağa verildi.

Şehit Kuloğlu'nun cenazesi, Menteşe ilçesinde bulunan Şeyh Muslihittin Camisi'ne getirildi. Törende şehit Kuloğlu'nun eşi Yıldız ile oğlu Doğukan ayakta durmakta güçlük çekti. Polis yeleği giyen Doğukan, babasını selam vererek, uğurladı.

Şehit polisin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Muğla Şehir Yeni Mezarlığındaki Şehitliğe defnedildi.

Törene, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kanan Topçu, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, emniyet ve jandarma personeli, siyasi patilerin temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kablo hırsızlığı ihbarı üzerine önceki gün Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giden polis memuru Mustafa Aşan idaresindeki ekip aracı, dönüşte Gazi Paşa Mahallesi Sarıcakaya Caddesi'nde yol kenarındaki bankete çarpıp devrilmişti. Kazada yaralanan sürücü Aşan ile aynı araçta bulunan meslektaşı Cengiz Kuloğlu çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 28 yıllık polis memuru Cengiz Kuloğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER