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05 Temmuz 2022 Salı 15:53:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2022 Salı 15:53:00

Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün (29) cenazesi defnedildi.

Şehit Özgül için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin camiye getirilen Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne fotoğrafı konuldu.

Şehidin babası Ahmet Özgül ve kız kardeşi Esra Özgül, burada taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, bazı belediye başkanları ile şehidin yakınları katıldı.

Cenaze namazının ardından, İçişleri Bakanı Soylu ve vatandaşların omuz verdiği tabut, top arabasına taşındı.

Askeri bandonun cenaze marşı eşliğinde Edirnekapı Şehitliği'ne götürülen şehit Enes Özgül'ün naaşı burada toprağa verildi.

Törene, Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahla Kuvvetlerinin yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da çelenk gönderdi.

Etiketler : Şehit Özgül için Ataköy Ömer Duruk Camisi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
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