Şehit kızının ağlatan hayali!

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09 Ağustos 2020 Pazar 10:36:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 11:26:00

Şehit kızının hayali boğazları düğümledi

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Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği'nin ‘81 il 81 hayal' projesiyle şehit çocukları ve yakınları hiç görmedikleri İstanbul'da bir gün geçirdi. O çocuklardan İrem Güneş daha anne karnındayken babası şehit olmuştu. 7.5 yaşındaki İrem'in duygu dolu sözleri boğazları düğümledi. İrem "Babamı canlı görebilmek ve ona sımsıkı sarılmak. Anneme babamı sorduğumda bana melek oldu diyor" diye konuştu.

20 ilden 45 şehit çocuğu ve bazı şehit yakınları İstanbul'u gezdi. Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği'nin "81 İl 81 Hayal" projesi ile Ayasofya, Kız Kulesi ve Boğaz turu yapan çocuklar, hiç görmedikleri İstanbul'u gördü, hiç binmedikleri uçakla yolculuk etti. Sabah'ın haberine göre, Organizasyona AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yel de katıldı. Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Genel Müdürü Meltem Kaya "Bugüne kadar dernek olarak 105 çocuğun hayallerini gerçekleştirdik. Onlar bize şehitlerimizin emaneti ve her birisinin de gerçekleşmesini beklediği hayalleri var. Son günlerde bizim için çok önemli olan ve 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camisi'ni de gezdirdik. Çocukların hayallerinin gerçekleşmesinden dolayı bizler de mutlu olduk" dedi.

O çocuklardan biri de babası 2012'de Siirt Pervari'de 16 askerle birlikte helikopter kazasında şehit olan Jandarma özel harekatçı Kürşat Güneş'in kızı İrem'di. Şehit olan babasını görmediği için çok merak ettiğini belirten İrem, "En büyük hayalin nedir?" diye sorulunca "Babamı canlı görebilmek ve ona sımsıkı sarılmak. Anneme babamı sorduğumda bana melek oldu diyor" diye konuştu. İrem'in annesi Hatice Güneş ise "Babası şehit olduğunda 4.5 aylık hamileydim. 5 ay 20 gün evli kaldım. İren sürekli babasını soruyor. "Başka çocukların babası var benim babam nerede" diyor. Babasını çok merak ediyor. 'Acaba babam nasıl birisine benziyor?' diye soruyor" dedi.

BABAMI GÖZLERİMİN ÖNÜNDE VURDULAR

AK Parti Şemdinli Milletvekili Adayı Ahmet Budak'ın oğlu Abdulsamet Budak da "81 il 81 Hayal" projesi için boğaz turuna katılan şehit yakınlarındandı. Oğul Budak "11 yaşımdayken babamı gözlerimin önünde 12 kurşun sıkarak öldürdüler. Donup kalmıştım. Dünyadaki en önemli varlığımı gözlerimin önünde kaybettim. Beni babasız bıraktılar. Dünyanın en büyük acısını yaşattılar. İstanbul'a babamla daha önce gelmiştim. Fakat bu organizasyonla daha da mutlu oldum. Ben de okuyup inşaat mühendisi olacağım" diye konuştu.

İKİ CANIMI BİRDEN KAYBETTİM

Mardin Dargeçit'te 2018'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Muhammed Çoban'ın eşi Senem Çoban, "29 günlük evliydik. Dargeçit'te çıkan çatışmada şehit oldu. Eşim şehit olduktan 2 hafta sonra hamile olduğumu öğrendim. Erkek çocuğum olacaktı onun da 3 aylık hamileyken kalbi durdu. Yani iki canımı birden kaybettim. Bizlerin hal ve hatırının sorulması çok önemli, hatırlanmaya ihtiyacımız var. Böyle bir organizasyon yapılması bizleri mutlu etti. Çok keyifli bir gün geçirdik" dedi.

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