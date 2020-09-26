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Şehidimizin hayali gerçekleşti
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26 Eylül 2020 Cumartesi 08:53:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 08:53:00

Şehidimizin hayali gerçekleşti

Kaynak: Akşam

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Tek hayali şehitlerimizin anısına bir kütüphane açmaktı... Arkadaşı Merve Nur Ökten ile bu hayalini gerçekleştirmeyi planlıyordu ancak olmadı. O da şehadet şerbetini içti. Ama arkadaşı Ökten, şehidimizin hayalini yerine getirdi.

Hakkari'de görev yapan özel harekat polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar, Merve Nur Ökten'le birlikte şehitlerin anısına kütüphane açmayı planlıyordu. Çalışmalara başladıkları günlerde şehit düşen Dündar'ın hayalini Merve Nur gerçekleştirdi.

Erzurum’un Aziziye İlçesi’nde yaşayan Merve Nur Ökten, 2017 yılında Hakkari’de görev yapan özel harekat polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar’la tanıştı. Kendisi de polis olmak isteyen Merve Nur, Dündar’a hayali olan meslekle ilgili sorular sordu. Sosyal medyada arkadaşlıkları ilerleyen Merve Nur ve Dündar hem şehitlerin isimlerini yaşatmak hem de yeni nesillere kitap sevgisini aşılamak için sosyal medyada ’Yaşayan Şehit Kütüphaneleri’ grubu oluşturdu.

BİR YILDA, BİN KİTAP TOPLADI

Kuracakları kütüphaneler için kitap toplamaya başlayan Merve Nur, 28 Haziran 2017’de aldığı acı haberle yıkıldı. Çukurca kırsalında çıkan çatışmada, Dündar’ın şehit olduğu haberini alan Merve Nur, 1 yıl sonra şehidin ailesinden izin alarak, ilk kütüphaneyi kurdu. Merve Nur, sosyal medyadan yaptığı çağrı sonrası gelen yaklaşık bin kitapla Mustafa Kemal ilk ve ortaokuluna ilk kütüphaneyi kurarak, ‘Şehit Özel Harekat Polis Memuru Muhammet Ali Mevlüt Dündar’ adını verdi.

Kitap toplamaya devam eden 24 yaşındaki Merve Nur Ökten, Erzurum’da Mehmetçik Okulu’nda kurduğu kütüphaneye Şehit Kubilay Karaman ve Şehit Yunus Çelebi, Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nde kurduğu kütüphaneye Şehit Aykut Kazar, Şehit Murat Ellik İlkokulu’ndaki kütüphaneye de Şehit Murat Ellik’in ismini verdi.

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