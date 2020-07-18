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18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:09:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:09:00

Şehidimiz Serdar Dağ'ın katillerinden biri yakalandı

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12 yıl önce Samsun'da şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Serdar Dağ'ın katil zanlılarından biri yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2008 yılında Samsun’un Çarşamba ilçesinde Jandarma görevlileri, hayvan hırsızlığı yapan kişilere suçüstü yapmış fakat şüpheliler yakalanmamak için jandarma görevlilerine silahla karşılık vermişti.

Uzman Çavuş Serdar Dağ, şüphelilerin silahından çıkan kurşunlarla şehit olurken, şahısları yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin çalışmalarıyla şüphelilerden 8 farklı suçtan aranan Murat İ. (62) isimli şüphelinin Beykoz ilçesi Tokatköy Mahallesi Doğu kapısı Caddesi adresindeki bir iş yerine gelip gittiği bilgilerinin elde edilmesi üzerine iş yeri izlemeye alındı.

Ekiplerin 10 günlük takibi sonucu eşkal bilgilerine uyan şüphelinin görülmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucu Murat İ. yakalanarak emniyete götürüldü.

TUTUKLANDI

Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dağ'ın şehit edilmesi olayının şüphelilerinden Murat İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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