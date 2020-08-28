Şehidimiz Çetin Ak askeri törenle memleketi Ordu'ya uğurlandı
Kaynak: AA
Ağrı'daki operasyonda vücuduna şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Çetin Ak, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Dün şehit olan Ak için Erzurum'da askeri tören düzenlendi.
Yıldırım-3 Şehit J. Er İbrahim Aşıkoğlu Operasyonu kapsamında 3 gün önce tespit edilen mağaradaki yaşam malzemesinin imhası esnasında şarapnel parçasının isabet etmesiyle yaralanan ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen dün şehit olan Uzman Çavuş Çetin Ak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi.
Burada düzenlenen törende şehit Ak'ın öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım dua etti. Tören mangasınca omuzlarda taşınarak askeri uçağa alınan şehit Ak'ın naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Ordu'ya gönderildi.
Törene Vali Okay Memiş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Başsavcısı Ünal Bingül ile askeri erkan ve diğer yetkililer katıldı.
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