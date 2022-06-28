Şefkat yuvası

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28 Haziran 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:28 Haziran 2022 Salı 18:00:00

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10 yıldır üç yetim çocuğun ihtiyaçlarını karşılayan öğretmen çift, iki çocuğa da koruyucu aile oldu. Biri 5, diğeri 1,5 yaşında iki kız evladına aile olan çiftin hayali bir çocuğa daha kucak açabilmek.

ANNE BABA OLMANIN SEVİNCİ

Konya'da çocuk sahibi olamayan, 19 yıllık evli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri Mustafa ile Gülgez Taş çifti, koruyucu aile olmaya karar verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran çift, değerlendirmelerin ardından 4 yıl önce Güneş, 14 ay önce de Elif Sude ile ilgilenmeye başladı. Anne baba olmanın sevincini yaşayan Taş çifti, ilerleyen süreçte bir çocuğa daha evlerinin kapısını açmayı düşünüyor.

İLK GÖRÜŞTE BOYNUNA SARILDI

Mustafa Taş (48), bu süreci başlatan ve kendisine cesaret verenin eşi olduğunu söyledi. Çocukları olmadığı için 10 yıldır üç yetim çocuğun ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen Taş, "Biri 5, diğeri 1,5 yaşında iki kız evladımız oldu. İyi ki bunu yapmışız. Güneş'i aldığımızda 10 aylıktı. Güneş'i getirdiklerinde hemen boynuma sarıldı. İnanılmaz bir keyifti" dedi. Taş, Elif Sude de gelince evlerinin neşesinin arttığını belirtti.

Etiketler : yetim koruyucu aile aile ve sosyal hizmetler
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