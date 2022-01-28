VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şebnem Şirin cinayetinde 2 polise takipsizlik kararı
Türkiye'de 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ü kabul etti
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
NATO: Rusya'nın askeri müdahalesinin bedeli ağır olur
Bakanlıktan genelge: Hurda ve atıl araçlar toplanacak
ABD'de Kovi-19 can kaybı 880 bine yaklaştı
"Doğal gaz konusunda dünyanın önemli ülkelerinden birisi haline geleceğiz"
Fransız dergiden Türkiye özel dosyası
Yunanistan'dan Türk İHA'larıyla ilgili itiraf
Hafta sonu plan yapanlar dikkat!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Setleri özlemiş
Almanya'da ilk beşte
Türk filmine 7 dilde dublaj
Karlı yolların kahramanı: 20 yıldır dağlarda ulaşımı sağlıyor
Paletli ambulansla aşıya devam
Şampiyon adayları karla tanıştı
Almanya'dan Türkiye'ye bisikletle geldi
Donmaktan kurtarılan yavrulara bebek bakımı
NASA'dan 1 milyon dolarlık yarışma
Yakalanan zanlıların ilk ifadeleri ortaya çıktı
Bölgede gerilim had safhada
28 Ocak 2022 Cuma 20:45:00 - Güncelleme:28 Ocak 2022 Cuma 20:45:00

Şebnem Şirin cinayetinde 2 polise takipsizlik kararı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Denizli'de genç gıda mühendisi Şebnem Şirin'in erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi olayında, "görevi ihmal" ettikleri iddiasıyla 2 polis hakkında başlatılan soruşturmada, takipsizlik kararı alındı.

Şebnem Şirin'in annesi Pervin Tokat, 27 Ekim'deki olayda, "gürültü" duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polislerin, yeterli araştırmayı yapmadan bölgeden ayrıldığını savunan bir dilekçeyle şikayetçi oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı, gürültü ihbarı üzerine belirtilen dairenin bulunduğu bölgeye sevk edilen 2 polis hakkında "görevi ihmal" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında ifade veren polisler, ihbarcının yanlış bilgi verdiğini, daire numarasını söylemediğini buna karşın sokakta araştırma yaparak 10 dakikada olay yerine ulaştıklarını, olumsuz durum tespit edemedikleri için bölgeden ayrıldıklarını söyledi.

Soruşturma sonunda polislerin ihmali bulunmadığı kanaatine varan savcılık, olay hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 27 Ekim 2021'de 25 yaşındaki Şebnem Şirin, bir dairede boğazından bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Tutuklanan Furkan Z, ilk ifadesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etmişti.

Etiketler : Şebnem Şirin Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı
Tiyatroyla sessizliğini bozdu

Tiyatroyla sessizliğini bozdu
Elazığ'da mahsur kaldı

Elazığ'da mahsur kaldı
Hem sundu hem ödül aldı

Hem sundu hem ödül aldı
Aşkını göğsüne kazıdı

Aşkını göğsüne kazıdı
Miami'de yeni mekan heyecanı

Miami'de yeni mekan heyecanı
Kışın ilk kardan adamı!

Kışın ilk kardan adamı!
Eren'i annesinden dinledim

Eren'i annesinden dinledim
Eve gidemedi karavanda uyudu

Eve gidemedi karavanda uyudu
İstanbul konserine özel hazırlık

İstanbul konserine özel hazırlık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER