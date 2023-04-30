Savaşın travmasını sevgiyle atlatıyorlar

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye getirilen Ukraynalı çocuklar, bir yıldır ülkede misafir ediliyor. Büyük bir bölümü yetimhaneden gelen çocuklar, Antalya'da çeşitli etkinliklerle savaşın travmalarını atlatmaya çalışıyor. Bir yandan eğitimlerini Türkiye'de devam ettiren savaş mağduru çocuklar, bir yandan da çeşitli sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerde sağlanan imkanlarla yeteneklerini geliştiriyorlar.

