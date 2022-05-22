Şaşırtan dalgınlık: Kızlarını mola yerinde unuttular

Siirt'ten Gaziantep'e gitmek üzere yola çıkan aile Diyarbakır'da mola verdi. Mola sonrası yola devam eden aile, 30 kilometre sonra, 3 yaşındaki kızları E.B.'nin araçta olmadığını fark etti, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine ekipler, yarım saatlik çalışmayla E.B.'yi Kaldırım Mahallesi Gelengöç mezrasında buldu. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teslim aldığı E.B., ailesine ulaştırıldı. Aile jandarmaya teşekkür etti.

