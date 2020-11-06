Sarp'a kulak verin!

Antalya'da yaşayan Yağmur ve Ahmet Aktaş'ın oğulları Sarp Ege, 'Kulak Yokluğu' hastası olarak dünyaya geldi. 10 bin kişide 1 görülen hastalık nedeniyle tek kulağıyla sesleri ayırt etmekte zorlanan Sarp Ege'nin sağlıklı duyabilmesi için kulak kanalı, kulak deliği ve dış kulak yapılması gerekiyor.



ABD California Ear Institute'deki doktorların Sarp'ın işitmesinin mümkün olduğunu söylemesinin ardından Aktaş Ailesi sosyal medyada kampanya başlattı. Sarp'ın tedavisi için 90 bin dolara ihtiyaç olduğunu söyleyen anne Yağmur Aktaş, 'Sarp'ın yardım çağrısına kulak verin' dedi.