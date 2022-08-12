Şarkılar çaycıdan

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yıllarca restoranlarda motosikletli kurye olarak çalışan 25 yaşındaki Fatih Temel, boş zamanlarında şarkı ve türkü söylüyor. Yaklaşık bir yıl önce kendi iş yeri olan çay ocağını açan Temel, pandeminin ardından insanların artık bunaldığını belirterek, bu nedenle müşterilere hizmet verirken çoğunluğu yöresel olmak üzere şarkı ve türküler seslendiriyor.

