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20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:30:00

Sarıçam nöbeti

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Kars'taki sarıçam ormanlarında görevli ekipler, yangınlara hızlı müdahale için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Kars'taki sarıçam ormanlarında görevli ekipler, yangınlara hızlı müdahale için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Sarıkamış ilçesinden başlayarak bölgedeki geniş bir coğrafyaya uzanan ormanlık alanda görevli personel, yaz döneminde orman yangınlarına karşı teyakkuzda bulunuyor.

Etiketler : Kars 7 gün 24 saat nöbet
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