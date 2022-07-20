Sarıçam nöbeti
Kars'taki sarıçam ormanlarında görevli ekipler, yangınlara hızlı müdahale için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.
Kars'taki sarıçam ormanlarında görevli ekipler, yangınlara hızlı müdahale için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Sarıkamış ilçesinden başlayarak bölgedeki geniş bir coğrafyaya uzanan ormanlık alanda görevli personel, yaz döneminde orman yangınlarına karşı teyakkuzda bulunuyor.
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