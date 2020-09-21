Sare Aras'a umut ol! 'Çaresizlik yaşıyoruz sesimizi duyun lütfen'

SMA Tip-1 teşhisi konulan Sare Aras'ın, zamanla kas sistemindeki reflekslerini de kaybetmesi üzerine hareketlerinde ciddi bir azalma meydana geldi.

Aras ailesi SMA hastaları için geliştirilen, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan, milyonlarca liralık "Zolgensma" adlı tedaviye ulaşabilmek için sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor.

Yaşadıkları süreci anlatan anne Aynur Aras, "Sare'nin durumu gittikçe kötüye gidiyor maalesef. Biz bu yardım kampanyasını Amerika'ya gidip gen tedavisini bir an önce almak için başlattık ve o ilaca ulaşmak için bizim hayırsever insanların yardımlarına ihtiyacımız var." dedi.

Sare Aras'ın sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımda ise, "Tatlı tatlı uyuduğu uykusundan uyandı. Esniyor zannettik, fakat asıl meseleyi sonra anladık ki Sare nefessiz kaldı. Çok şükür kontrol altına aldık, lakin sma hastalığını yenemezse Sare nefes alamayacak, cihazlara bağlanacak lütfen yardım edin Sare’nin ilacını almaya ihtiyacı var. Sma tip1 hastası olan Sare ilacını acilen alması gerekiyor, bunları sizinle paylaştığım İçin çok özür dilerim. Fakat çaresizlik üzerine çaresizlik yaşıyoruz ve sesimizi duyun duyurun lütfen Kavuşturulmuş eller Sare yaşasın istiyorum, onsuz yapamam. Lütfen Sare’ye bağış yapın ilacını alsın" denildi