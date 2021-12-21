Şans İngiltere yolcusu

İngiliz köpek eğitmeni Atlanta Wilster, erkek arkadaşı Salih Kandemir'le 5 ay önce Manisa'ya geldi. Yaralı ve bitkin halde bulduğu yavru köpeği sahiplendi adını da 'Şans' koydu. Wilster, yaralarını iyileştirdiği can dostu İngiltere'ye götürmeye hazırlanıyor.



İngiliz turist rehberi Hakan Gündüz aracılığıyla açıklama yapan Atlanta Wilster, Türkiye'ye güzel bir ülke olduğu için geldiğini ve 1 yıl daha kalacağını söyledi. Wilster, "Türkiye çok güzel bir ülke olduğu için erkek arkadaşımla beraber gelmek istedim. İlk geldiğimde Muradiye Mahallesi'nde yaşıyordum. Bu köpeği de o çevrede bulmuştum. Bunlar 6 kardeşti. 5'i öldü ve tek sağ kalan bu oldu. Ben de ona ilaç verdim iyileştirdim ve sahiplendim. Niyetim köpeğime bir pasaport çıkartarak onu İngiltere'ye götürmek. İngiltere'de de köpeklerim var. Bunu da diğerlerin yanına götürmek istiyorum" diye konuştu.

Wilster, "Türkiye'de insanlar köpeklerden korkuyor. Köpek görünce kaçıyorlar. Sevmeye çalıştıklarını düşünmüyorum. Köpekler vahşi görünseler de aslında çok cana yakın hayvanlar, sevgiye ihtiyaçları var. Köpekler korkulacak hayvanlar değil" dedi.