VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail, havalimanlarından birini Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Batı Şeria'daki Filistinlilere açı...
Ukrayna'dan gelen iki gemide denetim yapıldı
İstanbul için yağışlı hava uyarısı
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu
Şanlıurfa'nın tepsi kebabı coğrafi işaretle tescillendi
TMSF: Hiç kimse kayyımlar hakkında soruşturma açamaz' iddiaları doğru değildir
AB ilaç düzenleyicisi, Pfizer/BioNTech'in varyantlara uyumlu aşısını inceliyor
"Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecine zarar vermenin kimseye faydası yok"
Ermenistan üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiyor
'32. Akbank Caz Festivali' 24 Eylül'de başlayacak
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan transfer açıklaması
Bakan Nebati: Türkiye'nin IMF'den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır
Bakan Dönmez: Abdülhamid Han, Doğu Akdeniz'de arama kuyuları açacak
İngiltere'de 'üçüncü derece sıcaklık' uyarısı yapıldı
Anayasa Mahkemesinden Ali İsmail Korkmaz kararı
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de 100'e yakın terörist kaldı
Tatar, Rum tarafının sıkıştırmanın yolunu açıkladı
Bahçeler QUA Granite'in Vitoria Anthracite ürünü ile yenileniyor
ABD'den kriz çıkaracak itiraf!
Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm ders kitaplarının illere gönderildiğini açıkladı
Abdülhamid Han sefere çıktı! Yeni sondaj rotamız Akdeniz
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Fiyatları düşürün
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Konya'da
Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı olayında yeni gelişme! 9 kişi adliyeye sevk edildi
09 Ağustos 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2022 Salı 17:00:00

Şanlıurfa'nın tepsi kebabı coğrafi işaretle tescillendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yöresel yemeklerden Urfa tepsi kebabının Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendiğini bildirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yazılı açıklamasında, Şanlıurfa yöresine ait tescilli yemeklerin dünyada tanıtıldığını belirtti.

Tescilli ürünlerin artması için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Beyazgül şunları kaydetti:

"Tepsi kebabımız tescil edilmiştir. Bunun patlıcanından, etinden, pişirilmesinden ve sofraya konulmasına kadar çok titizlik istiyor. Patlıcanı kesip, arasına etleri koyuyoruz ama lezzet konusunda ufak bir ayrıntıyı kaybederseniz lezzeti de kaybetmiş oluyorsunuz. Yanında Urfa isotu, açık ekmek ve güzel bir fırında pişmesi gerekiyor. Tepsi kebabıyla tescilli lezzet sayısı 38'e ulaştı. Sırada bekleyen 13 çeşit tescilli yemeğimiz var."

Kuzu eti ve kuyruk yağının yanı sıra patlıcanla hazırlanan Urfa tepsi kebabı, tepsiye dizilen patlıcan tanelerinin arasına et konmasıyla hazırlanıyor.

Etiketler : şanlıurfa tepsi kebabı coğrafi işaret
Yüzlerce nefret mesajı aldım

Yüzlerce nefret mesajı aldım
Kıyasıya yarış, ebedi dostluk

Kıyasıya yarış, ebedi dostluk
Baba-oğul keyfi

Baba-oğul keyfi
Zengin Kız, Kupa Kızı oldu

Zengin Kız, Kupa Kızı oldu
Kahve tanışması

Kahve tanışması
13 günde 6 kilo verdi

13 günde 6 kilo verdi
Düğün sonrası sete çıkacak

Düğün sonrası sete çıkacak
Kansere yakalandı

Kansere yakalandı
Sevgiliye Süpermen benzetmesi

Sevgiliye Süpermen benzetmesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes