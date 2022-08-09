Şanlıurfa'nın tepsi kebabı coğrafi işaretle tescillendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yazılı açıklamasında, Şanlıurfa yöresine ait tescilli yemeklerin dünyada tanıtıldığını belirtti.

Tescilli ürünlerin artması için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Beyazgül şunları kaydetti:

"Tepsi kebabımız tescil edilmiştir. Bunun patlıcanından, etinden, pişirilmesinden ve sofraya konulmasına kadar çok titizlik istiyor. Patlıcanı kesip, arasına etleri koyuyoruz ama lezzet konusunda ufak bir ayrıntıyı kaybederseniz lezzeti de kaybetmiş oluyorsunuz. Yanında Urfa isotu, açık ekmek ve güzel bir fırında pişmesi gerekiyor. Tepsi kebabıyla tescilli lezzet sayısı 38'e ulaştı. Sırada bekleyen 13 çeşit tescilli yemeğimiz var."

Kuzu eti ve kuyruk yağının yanı sıra patlıcanla hazırlanan Urfa tepsi kebabı, tepsiye dizilen patlıcan tanelerinin arasına et konmasıyla hazırlanıyor.