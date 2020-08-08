Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 14 kişi tutuklandı
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait şarjörler ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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