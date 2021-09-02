Şanlıurfa'da TÜGVA ortaokul yaz okulu kapanış programı fırtınası esti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen TÜGVA Ortaokul Yaz Okulu'nun kapanış programı Şanlıurfa'da yapıldı. Ortaokullu gençlerin her yaz büyük bir heyecanla beklediği ve bu yıl 5'incisi düzenlenen TÜGVA Ortaokul Yaz Okulu'nda "basketbol, futbol, voleybol, mini golf, badminton, oryantiring, satranç, Kuranı Kerim eğitimi, siyer, ahlak eğitimi" dersleri yer alıyordu.

11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kapanış törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ilçe belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu protokol üyeleri ile 4 bin 500'ü aşkın genç katıldı.

TÜRKİYE GENELİNDE YAKLAŞIK 50 ÖĞRENCİ TÜGVA YAZ OKULUNA KATILDI

Bakan Yardımcısı Bilgili kapanış programında yaptığı konuşmada, milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesinin gelecek adına umut verici olduğunu belirterek, Türkiye'de özellikle gönüllülük esasına göre faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Vakfı gibi kurumların çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini söyledi.

TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu ise Şanlıurfa'da yaklaşık 5 bin gencin TÜGVA'nın yaz okullarına katıldığı için bugün kapsamlı bir kapanış töreni düzenlediklerini belirtti. Eminoğlu, vakfın bu yıl Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin öğrenciye yaz okullarında eğitim verdiklerine dikkati çekti.

BİLAL ERDOĞAN'DAN "KARDAN AYDINLIK"

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, kentte gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Katılımcı ortaokullu gençlere yaz okullarının nasıl geçtiğini soran Erdoğan, tebrik ettiği gençlerden TÜGVA'nın etkinliklerine katılmaya devam etmelerini istedi. Erdoğan, çocukların yoğun tezahüratları eşliğinde Abdurrahim Karakoç'a ait Kardan Aydınlık şiirini okudu.