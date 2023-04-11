Şanlıurfa'da sağanak: Caddeleri ve evleri su bastı
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Halfeti, Bozova ve Suruç ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinden gelen su baskını ihbarları üzerine adreslere belediye ekipleri sevk edildi.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Belediye ekiplerinin yağışa ilişkin çalışmaları devam ediyor.
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