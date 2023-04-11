Şanlıurfa'da sağanak: Caddeleri ve evleri su bastı

Şanlıurfa'da sağanak: Caddeleri ve evleri su bastı

Halfeti, Bozova ve Suruç ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinden gelen su baskını ihbarları üzerine adreslere belediye ekipleri sevk edildi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Belediye ekiplerinin yağışa ilişkin çalışmaları devam ediyor.