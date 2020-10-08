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08 Ekim 2020 Perşembe 00:53:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 00:53:00

Şanlıurfa'da kan donduran olay: Eşine günlerce işkence yaptı

Kaynak: İHA

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Şanlıurfa'da kan donduran bir olay yaşandı. Suriye uyruklu bir adam, birlikte yaşadığı 3 çocuk annesi kadını zincirle dövüp tırnaklarını çekti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yaşandı. İddiaya göre İlyas A., 3 çocuk annesi yabancı uyruklu eşi Mirvet Nimej’i (28) bir eve kilitleyip günlerce işkence yaptı. Olayı fark edenler polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, kadını kurtarıp ambulansla hastaneye gönderdi. Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alınan kadının tırnaklarının koparıldığı, vücudunun her yerinde işkence izleri olduğu, yaralarının kurtlandığı belirlendi.

POLİS CANİYİ YAKALADI

Polis ekipleri kadına günlerce işkence yaptığı iddia edilen caniyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgi soruşturma devam ediyor.

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