Şanlıurfa'da Alageyik heyecanı
Ceylanların yaşadığı Şanlıurfa'da yaşam alanı Akdeniz Bölgesi olan bir Alageyik görüldü. Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Akçakale'deki hastanesinin duvarından atlayarak bahçeye giren Alageyik, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ceylanların yaşadığı Şanlıurfa'da yaşam alanı Akdeniz Bölgesi olan bir Alageyik görüldü. Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Akçakale'deki hastanesinin duvarından atlayarak bahçeye giren Alageyik, cep telefonu kamerasına yansıdı.