Şanlıurfa'da 105 adres karantinaya alındı
Şanlıurfa Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 105 adresin karantinaya alındığını açıkladı. Karantinanın 14 gün süreceği bildirildi.
Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan bazı kişilerin bulunduğu adreslere İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tedbir getirildi.
105 NOKTADA 14 GÜN KARANTİNA
Kurulun aldığı tedbirler kapsamında Akçakale’de 1, Birecik’te 7, Ceylanpınar 9, Eyyübiye’de 10, Haliliye’de 32 Hilvan’da 1, Karaköprü’de 20, Suruç’ta 8, ve Viranşehir’de 17 farklı adres olmak üzere toplam 105 farklı nokta 14 gün süreyle karantinaya alındı.
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