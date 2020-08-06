  • BIST
    1034.4
  • Dolar
    7,2174
  • Euro
    8,5846
  • Altın
    478,1770
İstanbul
23 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Senatosu hükümet çalışanlarına TikTok'u indirmelerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Mısır ile yaptıkları anlaşmanın 'meşru' olduğunu savundu
Şanlıurfa Valiliği açıkladı: Bir ay süreyle yasaklandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır ve Yunanistan anlaşması açıklaması: Yok hükmündedir
3'lü Libya toplantısının ardından ortak açıklama
Fransa'da koronavirüs ölümleri 30 bin 312'ye yükseldi
'İnek sağmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı! 3 gündür haber alınamıyor
Suudi Arabistan'da 35 kişi KOVID-19 nedeniyle öldü
Bakan Akar, ABD Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Arda Turan: Ben Galatasaraylıyım ve Galatasaray'ı seviyorum
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile bir araya geldi
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Bakan Koca çarpıcı rakamları paylaştı! İşte koronavirüste son durum
Oyuncu Üstün Asutay son yolculuğuna uğurlandı
Mısır ile Yunanistan 'deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını' imzaladı
Pentagon Başmüfettişliği YPG/PKK'nın çocukları silah altına almaya devam ettiğini açıkladı
Beyrut'ta enkaz altında 27 saat sonra mucize kurtuluş
TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan ATAK helikopterlerimiz belirlenen hedefleri tek tek imha ediyor
Fenerbahçe, Filip Novak'ı transfer ettiğini resmen açıkladı
PFDK Trabzonspor'a ceza yağdırdı
Otomotiv sektörünü pandemi durdurmadı: Yüzde 600'lere varan rekor artış
Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşma, Türkiye için yok hükmündedir
Trump: Seçimlerden önce Kovid-19 aşısının hazır olması mümkün
06 Ağustos 2020 Perşembe 22:00:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 22:00:00

Şanlıurfa Valiliği açıkladı: Bir ay süreyle yasaklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Şanlıurfa'da yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi tüm açık alan etkinliklerin, 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı olumsuzlukların önüne geçilmesi için birtakım önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma gibi tüm açık alan etkinlikleri, diğer illerden katılımlarla birlikte, 7 Ağustos 2020 saat 00.01'den 5 Eylül 2020 saat 23.59'a kadar 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içinde yasaklanmıştır."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER