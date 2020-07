Sanığın savunması şoke etti: 'Taciz dokunarak olmuyor mu'

Gürcistan'da bilgisayar öğretmeni olan Marina Lakvekheliani, 1999 yılında Türkiye'ye geldi. 2015 yılında da Türk vatandaşı oldu. İddiaya göre, Eskişehir'de İbrahim Can ile tanışıp aşk yaşayan Lakvekheliani, bir yıl sonra da ayrılmaya karar verdi. Ayrılmak istemeyen İbrahim Can ise 2017 yılının Kasım ayında, Marina Lakvekheliani'nin yüzüne kimyasal madde atıp, kaçtı. Yüzünde yanıklar oluşan Lakvekheliani, hastanede tedavi edildi.

Polis tarafından yakalanan İbrahim Can ise tutuklandı. Hakkında, 'yaralama' suçundan Eskişehir 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan tutuklu sanık İbrahim Can, bugün karar duruşmasına çıktı. Suçlamayı kabul etmeyen Can, ‘kasten yaralama’ suçundan 8 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

‘TACİZ DOKUNARAK OLMUYOR MU?'

Cezaevinde olduğu süre içinde eski sevgilisine mektuplar gönderdiği öne sürülen İbrahim Can, 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada da kendisine "Taciz dokunarak olmuyor mu? Ben hapisteyim. Nasıl taciz etmiş olabilirim? Sadece mektup yazdım" diye savundu. Mahkeme tutuklu sanığı 'taciz' suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırdı.