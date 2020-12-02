Sanayinin Aylin ablası

Eşi Mustafa Bağcılar'ın da desteğiyle pet şişe ve kavanoz imalatı yapan Aylin Bağcılar, yılda 1 milyon 300 bin şişe üreterek, yerli firmaların taleplerine cevap veriyor. Eşiyle birlikte iki kişiye istihdam da sağlayan Bağcılar, ekonomiye yılda 800 bin liralık katkı sağlıyor.

Aylin Bağcılar, "Eşim bu işin kalıpçılığını yapıyordu. Ben de kendisiyle birlikte üretim kısmına geçtim. Yanımda bir kadın arkadaşımla birlikte bu işin üretimini yapıyoruz. Zorlukları var tabii ama istedikten sonra yapabiliyorsunuz. Sanayide çok fazla yadırgandığımı düşünmüyorum. Çünkü kadınlar tüm iş kollarında başarı sağlayabilir. Bunu biz yapabiliyorsak, tüm kadınlar da yapabilir" diyor.