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02 Aralık 2020 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:02 Aralık 2020 Çarşamba 09:22:00

Sanayinin Aylin ablası

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İki çocuk annesi Aylin Bağcılar, Manisa'da ambalaj fabrikasında çalışan eşinden esinlenerek, 5 yıl önce Yunusemre Küçük Sanayi Sitesi'nde atölye kurdu.

Eşi Mustafa Bağcılar'ın da desteğiyle pet şişe ve kavanoz imalatı yapan Aylin Bağcılar, yılda 1 milyon 300 bin şişe üreterek, yerli firmaların taleplerine cevap veriyor. Eşiyle birlikte iki kişiye istihdam da sağlayan Bağcılar, ekonomiye yılda 800 bin liralık katkı sağlıyor.

Aylin Bağcılar, "Eşim bu işin kalıpçılığını yapıyordu. Ben de kendisiyle birlikte üretim kısmına geçtim. Yanımda bir kadın arkadaşımla birlikte bu işin üretimini yapıyoruz. Zorlukları var tabii ama istedikten sonra yapabiliyorsunuz. Sanayide çok fazla yadırgandığımı düşünmüyorum. Çünkü kadınlar tüm iş kollarında başarı sağlayabilir. Bunu biz yapabiliyorsak, tüm kadınlar da yapabilir" diyor.

Etiketler : sanayinin Aylin ablası Aylin Bağcılar Mustafa Bağcılar
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