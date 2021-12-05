Sanatla yeniden doğdu

ENERJİSİ HEP ÜST NOKTADAYDI



İzmir'de yaşayan el sanatları öğretmeni ve ressam Sevinç Yurtseven (55) şubat ayında kan hastalıklarıyla ilgili bir kanser türü olan MM (Multiple Myelom) hastalığına yakalandı. Yaşadığı zor zamanları hasta yatağında yaptığı resimlerle atlatan Yurtseven, enerjisini ve moralini hep üst noktada tuttu.

GELECEĞE DAHA RENKLİ BAKIYOR

Kök hücre nakliyle sağlığına kavuşan Yurtseven, hayatının ilk kişisel sergisini de hastanede açtı. Kanseri grip gibi atlattığını söyleyen ressam Yurtseven, "Sanatla terapi müthiş bir şey. Karamsarlıkları üzerinizden atıyorsunuz. Geleceğe daha renkli, aydınlık bakıyorsunuz ve kazanıyorsunuz" diye konuştu. Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sevinç Yurtseven "O zor günlerde odamda çalışmalar yaptım. Sulu boya çalıştım. Beni bu dünyadan alıp bambaşka bir dünyaya götürdü" şeklinde konuştu.

NAKİL ÜNİTESİNDE BİLE RESİM YAPTI

Sevinç Yurtseven'in doktoru Prof. Dr. Seçkin Çağırgan kanser hastalarında moralin önemini vurgulayarak, "Sevinç Hanım kök hücre nakil ünitesinde bile çok güzel resimler yaptı. Moral bu hastalığın tedavisinde çok önemli" dedi.