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05 Şubat 2022 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:05 Şubat 2022 Cumartesi 17:00:00

Sanatla kansere meydan okuyorlar

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Bursa'da düzenlenen 'Sanatın İyileştirici Gücü' atölyesi ile kanser hastaları kendi kullanacakları çantalara hayat ağacı çizdi. Gördükleri tedavi sürecinden bir nebze olsun uzak kalan hastalar, sanatın kendilerine iyi geldiğini dile getirdi.

Eşinin hastalığın başından itibaren kendisine her konuda destek olduğunu ifade eden 54 yaşındaki Dilek Uslubaş, "Meme kanseri olduğumu bir gün bir acıyla öğrenmiş oldum. Daha sonralarında gereken tedaviye hemen başladık. Şu anda tüm süreçleri çok başarılı bir şekilde geçtik. Bana bu konuda eşim çok destek oldu. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Böyle faaliyetler bizleri bir nebze olsun başka dünyalara götürmüş oluyor" dedi.

Eşinin meme kanseri olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadıklarını belirten Ramazan Uslubaş ise, "İlk günden itibaren ona destek oldum. Ne yapılması gerekiyorsa birlikte hareket ettik. Onu hiç yalnız bırakmadım. O da bu süreci çok iyi atlattı. Şu an tedavinin son aşamalarına geldik" diye konuştu.

Sınıf öğretmenliği yapan Ayşe Altıntaş ise, "Bütün doktorlar ve çalışanlar bizlere çok destek oldu. Şu an tedavi çok iyi gidiyor. Sıkıntılı bir durum yok. Tedavim iyi gittiği için moralim de çok yüksek. Böyle faaliyetler bizlere çok iyi geliyor. Sürekli hastane ve tedavi süreci olduğu için hastalık haletiruhiyesinden çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

Medicana Bursa Hastanesi Medical Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, "Biz kanseri tedavi ederken, sosyal hayatın devam etmesi, moralin yüksek olması, aile hayatının bozulmaması ve sağlıklı tedavi sürecinin devam edebilmesi için hastaların her yönüyle hayatın içerisinde olmasını istiyoruz. Bütün bu hastaların kendi çabalarıyla, neye yetenekleri varsa, her şeyi yapabileceklerini göstermeleri gerekiyor. Kanser, korkulacak bir hastalık değildir. Kanser erken teşhis edilirse başarı oranı o kadar yüksek olacaktır. Onun için bütün herkesin vücudunu iyi dinlemesi gerekiyor. Hastalığın belirtilerini göz ardı etmemek gerekiyor. Sağlık Bakanlığının desteklediği ücretsiz tarama programları yer almaktadır. Bunları lütfen aksatmayalım" diye uyardı.

Hastalara destek olmak hedefiyle eğitim veren Hülya Meriç Barışıker ise, "Yaptığımız etkinliklerle, insanların anın değerini bilmesini sağlıyoruz. Hem fiziksel, hem de tekrar eden el işçiliğiyle beyini uyarmış oluyoruz. Sanatın iyileştirici gücü olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü öğretim üyesi Dr. Remzi Karşı da, "Bu tarz sosyal sorumluluk projeleri içinde olmak bizi gururlandırıyor. Hastanemize kurulan stanttan alınan her ürün de kanser hastaları için yeni bir umut kaynağı oluyor. Sevgi paylaştıkça çoğalır, dertler ise paylaşıldıkça azalır. Hastalarımız ile bu mücadele için birlikteyiz" dedi.

Etiketler : sanat kanser bursa kanser hastalığı
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