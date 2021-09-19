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19 Eylül 2021 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:19 Eylül 2021 Pazar 17:30:00

Sanat merkezi gibi berber dükkanı

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Tokat'ta bir berber dükkanı, içindeki kitaplık ve piyanoyla dikkati çekiyor. Uzun yıllar İstanbul'da çalıştıktan sonra 5 yıl önce Tokat'a yerleşen 49 yaşındaki Murat Elber, burada da mesleğini sürdürdü.

Tokat'ta bir berber dükkanı, içindeki kitaplık ve piyanoyla dikkati çekiyor. Uzun yıllar İstanbul'da çalıştıktan sonra 5 yıl önce Tokat'a yerleşen 49 yaşındaki Murat Elber, burada da mesleğini sürdürdü. Açtığı berber dükkanını hayalindeki gibi düzenlemek isteyen Elber, iş yerine önce bir kitaplık ve satranç takımı koydu, sonra da piyano yerleştirdi. Kitap okumak isteyenler için bir köşe de hazırlayan Elber'in iş yerine gelenler piyano çalabiliyor, satranç oynayabiliyor ya da kitap okuyabiliyor.

Etiketler : Sanat merkezi Murat Elber Tokat
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