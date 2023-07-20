Sanal oyunla yeniden yürüdü

67 yaşında, yatağa bağımlı Kuveytli hasta Rukiye Sirous Vijdani şifa bulmak amacıyla getirildiği Türkiye'de bağımsızlığına kavuştu. Sadece ayak parmakları hareket edebilen Vijdani, Robotik Rehabilitasyon tedavisiyle, Sanal Oyun eşliğinde hızla ilerleme sağlayarak hastaneden tek başına yürüyerek çıktı.

13 yılda tam 4 kez bel fıtığı ameliyatı olan Vijdani "Bir daha yürüyeceğimi hiç düşünmemiştim. İnanılmaz bir tedavi gördüm" dedi. Acıbadem Taksim Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çorum da Robotik Tedavinin faydalarını en çarpıcı boyutuyla gösterdiğini söyledi.