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07 Ağustos 2023 Pazartesi 18:02:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 18:02:00

Samsun'da tarım aracı devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Samsun'un Ayvacık ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İlçenin Tepealtı Mahallesi'nde sürücü Asım Beşikçi (63) yönetimindeki tarım aracı, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Türkan Aydağ (47) olay yerinde yaşamını yitirirken sürücü ile Emine Aydağ, Resul Beşikçi, İpek Aydağ ve Miraç Aydağ yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Etiketler : samsun samun tarım aracı tarım aracı
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