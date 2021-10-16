VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin F-15 uçakları, tatbikat için Bulgaristan'a geldi
Başkan Erdoğan edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı
'Pentagon Türkiye ile F-35 sorununun çözümü için görüşüyor'
Gaziantep'te fabrika yangını
Türkiye'de vaka sayısı 30 bine yaklaştı
Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanlığı taksi şoförlerine '12 kural'ı hatırlattı
Başkan Erdoğan: Salgında en çok büyüyen ikinci ülke olduk!
İsrail'in Kudüs'teki şiddeti devam ediyor
On Numara sonuçları 18 Ekim çekilişi saat kaçta? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman?
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu: Hesap sorulmalı
Yunan bakandan küstah açıklamalar! Haddini aştı
"Angola'ya savunma sanayii konusunda her türlü desteği vermeye hazırız"
ABD'den Dedeağaç'a büyük sevkiyat!
Başkan Erdoğan'dan tarihi ziyaret! İmzalar atıldı
AB ve Katar arasında 5 yıldır müzakere edilen havacılık anlaşması imzalandı
NATO tatbikata başladı
Çin o haberi yalanladı: ABD ufkunu genişletmeli
Firari CHP'liye operasyon!
Türkiye'ye ihtiyacımız var
Yerli ve milli SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar vefat etti
Kapalı kapılar ardında karanlık ittifak!
Türkiye'den Akdeniz'de petrol hamlesi
16 Ekim 2021 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:16 Ekim 2021 Cumartesi 11:45:00

Samsun'da otobüs kazası... Ölü ve yaralılar var

Kaynak: AA

ABONE OL

Samsun'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Trabzon'a gitmek üzere yola çıkan Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı VİP Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Samsun - Ankara kara yolunun 31. kilometresi Boğaziçi Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi gönderildi. Ekiplerin ip yardımıyla ulaşabildikleri kaza yerinde, araçta sıkışanlar güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan Beyzanur Karadeniz, Süveyla Çakır, Nilgün Aydemir, Seded Yamaç, Tuğba Tur, Yakup Çakır, Ayşegül Alemdar, Bayram Çevik, Köksal Vural, Hüseyin Özdemir, Resul Demir, Fatih Efiloğlu, Osman Özsoy ve Mustafa Kurbetoğlu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin kimlik tespit çalışması sürüyor.

Etiketler : otobüs kazası kaza yaşam haberleri
Önce eşini sonra oğlunu kaybetti!

Önce eşini sonra oğlunu kaybetti!
Kızı için İstanbul'da

Kızı için İstanbul'da
Hamlet dizisine görkemli gala

Hamlet dizisine görkemli gala
Ev itirafı!

Ev itirafı!
Pahalı filmlerde oynamıyorum

Pahalı filmlerde oynamıyorum
Dağın Akkız'ı geliyor

Dağın Akkız'ı geliyor
Yan yana gelmediler

Yan yana gelmediler
Gece vakti dondurma aşerdi

Gece vakti dondurma aşerdi
idolü Vahide Perçin

idolü Vahide Perçin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER