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18 Ağustos 2020 Salı 21:27:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 21:27:00

Samsun'da bir tırın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tırın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tırın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.

Bir tırın dorsesinde seyahat eden çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.

Kentin girişindeki polis uygulama noktasında 14 BD 759 plakalı tırı durduran polisler, yaptıkları kontrolde tırın dorsesinde düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.

Dorsede saklanan düzensiz göçmenlerin sıcak hava nedeniyle brandaları yırttıkları görüldü. Araçtan indirilen ve sıcaktan bunaldıkları gözlenen göçmenlere polis, su verdi.

Bazı göçmenler kaçmaya çalıştı. Düzensiz göçmenler geniş güvenlik önlemleri altında Atatürk Spor Salonu'na getirildi.

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