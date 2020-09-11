  • BIST
    1102.7
  • Dolar
    7,4755
  • Euro
    8,8596
  • Altın
    466,2300
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tunus Dışişleri Bakanlığı: Arap Birliğindeki İsrail'le normalleşme karşıtı taslağı Filistin geri çek ...
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
AB, Belaruslu muhalif liderlerin serbest bırakılmasını istiyor
Hamas lideri Heniyye: İlhakı durduran normalleşme değil, Filistin halkıdır
Pompeo'dan Doğu Akdeniz için 'diplomasi' çağrısı
Avrupa Parlamentosu'ndan İngiltere'ye uyarı
Samsun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmasına kısıtlama getirildi
İran'dan 'İsrail-Bahreyn anlaşmasına' tepki gösterdi
Trump'ın, danışmanlarının uyarılarına rağmen Kasım Süleymani'yi hedef aldığı iddiası
İdlib halkından Türkiye'ye destek gösterileri
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a 'sığınmacı' suçlaması
MSB, Van'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
Trump, varılan anlaşma için Bahreyn Kralı ve İsrail Başbakanı'na teşekkür etti
Libya ordusu: Fas'taki diyalog toplantıları Libya'da savaş isteyenlerin yolunu tıkadı
Yemenli milletvekilleri, yurt dışındaki devlet yetkililerini ülkeye dönmeye çağırdı
Sağlık Bakanı Koca: Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim
FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik soruşturmada 47 gözaltı
ABD'de güz dönemi için açılan üniversiteler Kovid-19 mücadelesi veriyor
Marmara Gölü'nde su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü
Türk Konseyi ile DSÖ arasında 'iş birliği mutabakat zaptı' imzalandı
Bahreyn-İsrail anlaşmasına sert tepki!
İsrail ve Bahreyn ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardı
Fransa'da Kovid-19 hastaları için izolasyon süresi 7 güne indirilecek
Kolombiya'da polise 'tepki protestoları': 10 ölü, 403 yaralı
11 Eylül 2020 Cuma 23:48:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 23:48:00

Samsun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmasına kısıtlama getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Samsun Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmasına kısıtlama getirdi.

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ca yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili 65 yaş ve üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşlar için ek tedbirler alındığı bildirildi.

Açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşlar için ek tedbirlerin alınma zorunluluğu ortaya çıktığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi.

"65 yaş üstü vatandaşlarımız için her gün sabah 10:00 ve akşam 20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilme kararına '65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarına her gün 10:00-15:00 saatleri arasında, fiziksel mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymaları koşuluyla faydalanabilmelerine, belirtilen saatler dışında faydalanmalarının kısıtlanması' ibaresi eklenmiştir. Ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarındaki banka, noter, kargo gibi iş ve işlemlerinde öncelik tanınmasına, kurulumuzca alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına karar verilmiştir."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER