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02 Aralık 2022 Cuma 11:59:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 11:59:00

Samsun Limanı'nda patlama

Kaynak: TRT Haber

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Samsun Limanı'nda, gemilerden alınan atık yağların depolandığı tanklardan bir tanesinde meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Samsun Limanı içerisinde bulunan gemilerden alınan atık yağların depolandığı yakıt tanklarından birinde ısınmadan dolayı saat 11.15 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, olayda kimse yaralanmadı.

Etiketler : samsun liman patlama
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