Şampiyonların yarım asırlık buluşması

TÜM TAKIMLARI MAĞLUP ETMİŞLER

Denizli'de 1971'de düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasına katılan ve karşılaştıkları tüm rakipleri mağlup ederek şampiyon olan Karaman Mahallesi futbol takımının oyuncuları, yarım asır sonra yeniden buluştu. O dönem mahallede yaşayan gençlerden oluşan takım, mahalle sakinlerinin çabaları sonucu yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

KISITLI İMKANLARLA ÇABALAMIŞLAR

Turnuvada 30 takım arasından şampiyonluğa uzanan ve kupayı mahallelerine getiren 13 eski futbolcu, anılarını tazeledi. 50 yıl önce kısıtlı imkanlarla şampiyon olan sporcular, yeniden birlikte futbol oynadı. Eski dostlar, kaleye bol bol şut atarak eğlendi. Durmuş Kiriş, birlik ve beraberliğin devam edebilmesi için bu buluşmayı düzenlediklerini söyledi.

ABD New Jersey'den gelerek takım arkadaşlarıyla hasret gideren Kemal Koç, "50 yıl sonra arkadaşlarımla yeniden görüştüm. Artık biraz yaşlandık. Futbol sahalarında zorlanıyoruz" dedi.

Şampiyonluk yaşadıkları dönemin ardından Denizlispor'a transfer olduğunu belirten Mehmet Eren, Bandırmaspor'da da forma giydiğini dile getirdi.