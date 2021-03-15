Şampiyon Yörük kızı
Kırıkkale'nin Karakeçili İlçesi'nde dünyaya gelen Yörük kızı Esma Aydemir (29), arkadaşlarının kendisinden habersiz atletizm yarışmasına adını yazdırmasıyla spor kariyerine başladı.
Kırıkkale'nin Karakeçili İlçesi'nde dünyaya gelen Yörük kızı Esma Aydemir (29), arkadaşlarının kendisinden habersiz atletizm yarışmasına adını yazdırmasıyla spor kariyerine başladı. Esra, 4 Avrupa şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği ile 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadı. Antalya kampında sahildeki kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapan Esra şimdi Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor.