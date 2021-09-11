Şampiyon güvercinlere özel kamp

2 bin kapasiteli otelde sağlık sorunu yaşayan güvercinlere anında müdahale edebilmek için bir de hastane kuruldu.



KÜMES TASARIMLARI ÇOK ÖZEL

Edirne'de Karaağaç Mahallesi'nde kurulan ve "kolombodrumu" (ortak çatı) olarak da bilinen Güvercin Oteli'nde, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Bulgaristan'dan getirilen yaklaşık bin 200 güvercin kalıyor. Kümes tasarımı, zemini ve yapısıyla ön plana çıkan Güvercin Oteli, posta güvercinleri için bünyesinde bir hastane barındırıyor. Yarışlar esnasında sakatlanan veya rahatsızlanan kuşlara, güvercin hastanesinde görevli veterinerler tarafından müdahale ediliyor.

BİRLİKTE ZAMAN GEÇİRİYORLAR

Posta güvercini tutkunlarının, yarışlar öncesi kuşlarını bu tesise getirip, otel konforunda barınmaya, sağlık hizmetlerine, yarış eğitimlerinden beslenmelerine kadar tüm hizmetleri alabildiğini vurgulayan işletmeci Cesur Pakarda, "Üniversite sınavına hazırlanan öğrenci gibi düşünün... Ortak kümeste kalan güvercinler burada eğitim alıyor ve yarışmalara hazırlanıyor. Aralarında çeşitli yarışlar oluyor, finale kalan güvercinler de büyük yarışlara katılıyor" dedi.

Bu otelde kalan her kuşun kendine ait ırkı var. Kısa mesafede iyi olanlar, uzun mesafede iyi olanlar var. Hepsi bilezikli, Türkiye Güvercin Federasyonu'na üye kuşlar. Osmanlı döneminde posta güvercini, posta kuşu olarak bilinen özel güvercinler bunlar. Bu kuşlar yol bulmada yol tayin etmede uzmanlar.



Türkiye'nin en hızlı güvercini de burada

"Golden Cup Ortak Kümes Final Yarışması"na Şanlıurfa'dan katılan Hadi Yağmurlu'nun sahibi olduğu, 477 kilometrelik yolu, 6 saat 33 dakikada tamamlayarak altın kemer ve 60 bin lira ödülün sahibi olan güvercin de bu otelde kalıyor.