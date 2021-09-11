VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar: Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı
Bahçeli'den "Fatih" tepkisi
15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında
Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı
Şehitlerimizi son yolculuklarına uğurladık
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
Başkan Erdoğan bu sözlerle duyurdu: Adım adım yaklaşıyoruz
28 Şubat generallerinin rütbeleri söküldü
İstanbul Avrupa'nın 1 numaralı şehri seçildi
Oğulcan Engin, Ezgi'yi çabuk unuttu
‘Kuruluş Osman' Ruslar'ın da gönlünü fethetti
Özcan ile Feyza'nın davası sürüyor
200 bin TL'lik konser
Neolitik döneme ışık tutan laboratuvar
Tarım aleti nostaljisi
50 yıldır kravatını çıkarmayan su satıcısı
Ailesi dışında hiç kimseye dokunamıyor
Twitter'dan bot hesap hamlesi
ABD, Afganistan'da terörist diye kendi çalışanını vurdu
İdlib'den acı haber: 2 asker şehit
"Türkiye aşılamada örnek bir ülke"
Bakan Gül açıkladı: Yıl bitmeden temelini atacağız
11 Eylül 2021 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:11 Eylül 2021 Cumartesi 18:30:00

Şampiyon güvercinlere özel kamp

ABONE OL

Yarışlara katılan posta güvercinlerinin de bir kampı var. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler gibi Güvercin Oteli'nde özel eğitim alıp sınavlara tabi tutulan kuşlar, Türkiye'nin en kıymetli güvercinleri arasında yer alıyor.

2 bin kapasiteli otelde sağlık sorunu yaşayan güvercinlere anında müdahale edebilmek için bir de hastane kuruldu.

KÜMES TASARIMLARI ÇOK ÖZEL

Edirne'de Karaağaç Mahallesi'nde kurulan ve "kolombodrumu" (ortak çatı) olarak da bilinen Güvercin Oteli'nde, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Bulgaristan'dan getirilen yaklaşık bin 200 güvercin kalıyor. Kümes tasarımı, zemini ve yapısıyla ön plana çıkan Güvercin Oteli, posta güvercinleri için bünyesinde bir hastane barındırıyor. Yarışlar esnasında sakatlanan veya rahatsızlanan kuşlara, güvercin hastanesinde görevli veterinerler tarafından müdahale ediliyor.

BİRLİKTE ZAMAN GEÇİRİYORLAR

Posta güvercini tutkunlarının, yarışlar öncesi kuşlarını bu tesise getirip, otel konforunda barınmaya, sağlık hizmetlerine, yarış eğitimlerinden beslenmelerine kadar tüm hizmetleri alabildiğini vurgulayan işletmeci Cesur Pakarda, "Üniversite sınavına hazırlanan öğrenci gibi düşünün... Ortak kümeste kalan güvercinler burada eğitim alıyor ve yarışmalara hazırlanıyor. Aralarında çeşitli yarışlar oluyor, finale kalan güvercinler de büyük yarışlara katılıyor" dedi.

Bu otelde kalan her kuşun kendine ait ırkı var. Kısa mesafede iyi olanlar, uzun mesafede iyi olanlar var. Hepsi bilezikli, Türkiye Güvercin Federasyonu'na üye kuşlar. Osmanlı döneminde posta güvercini, posta kuşu olarak bilinen özel güvercinler bunlar. Bu kuşlar yol bulmada yol tayin etmede uzmanlar.

Türkiye'nin en hızlı güvercini de burada

"Golden Cup Ortak Kümes Final Yarışması"na Şanlıurfa'dan katılan Hadi Yağmurlu'nun sahibi olduğu, 477 kilometrelik yolu, 6 saat 33 dakikada tamamlayarak altın kemer ve 60 bin lira ödülün sahibi olan güvercin de bu otelde kalıyor.

Etiketler : güvercin posta güvercini yarış
"Spekülasyonların kadını değilim"

"Spekülasyonların kadını değilim"
Tatlıöz'ün yası bitti

Tatlıöz'ün yası bitti
Albüm öncesi şarkı sürprizi

Albüm öncesi şarkı sürprizi
Babasını kaybeden ünlü oyuncudan sitem dolu sözler!

Babasını kaybeden ünlü oyuncudan sitem dolu sözler!
Hediyeler otizmli çocukların eğitimine

Hediyeler otizmli çocukların eğitimine
İzlanda'da tanışma yemeği

İzlanda'da tanışma yemeği
Fırat şefe veda etti

Fırat şefe veda etti
Aziz kamera karşısına geçiyor

Aziz kamera karşısına geçiyor
Düşman çatlattılar

Düşman çatlattılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER