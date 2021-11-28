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28 Kasım 2021 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:28 Kasım 2021 Pazar 19:30:00

Şampiyon çoban

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Bilecik'in Boyunkaya Köyü'nde yaşayan 17 yaşındaki Melek, satranç müsabakalarında rakip tanımıyor.

Şimdiye kadar 12 madalya kazanan genç kız, okulundan arda kalan zamanda ailesine ait 19 büyükbaş hayvanı güdüyor, aynı zamanda telefondan da santranç oynamayı sürdürüyor.

HAKEMLİK YAPMAK İSTİYOR

Bilecik Osmaneli'ye bağlı Boyunkaya Köyü'nde yaşayan 12. sınıf öğrencisi Melek Yıldırım, satrançla ilkokul 2. sınıfta tanıştı. İl genelindeki turnuvalarda elde ettiği başarılarla madalya sayısı 12'ye ulaşan Melek, Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edebilmenin ve satranç turnuvalarında hakemlik yapabilmenin hayalini kuruyor.

KEDİ VE KÖPEĞİ DE YANINDA

Derslerinde başarılı olan ve üniversitede siyasi bilimler eğitimi almayı hedefleyen Melek, hayvancılıkla uğraşan ailesine de yardım ediyor. İlçe merkezine 19 kilometre uzaklıktaki köylerinde doğayla iç içe vakit geçiren ve 19 mandayı tek başına güden Melek, köpeği "Pamuk" ve kedisi "Sütlaç"la da yakından ilgileniyor.

Telefonuna satranç uygulamasını indirerek oynadığını, aynı zamanda hayvanları güttüğünü anlatan Melek Yıldırım, "Oradan hem oynuyorum hem de hayvanları güdüyordum. Okuldayken öğretmenlerimle oynuyordum. Kendimi böyle geliştirmeye çalıştım" dedi.

Baba İbrahim Yıldırım kızının 6-7 yıldır hayvanları tek başına güdebildiğini anlattı. Yıldırım "Dersleri de iyi. Onunla çok gurur duyuyorum. Öğretmenleri de çok seviyorlar. Kitap elinde hem hayvan güdüyor hem de kitap okuyor" diye konuştu.

Etiketler : şampiyon çoban bilecik osmaneli
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