  • BIST
    119156
  • Dolar
    6,8595
  • Euro
    7,8322
  • Altın
    397,7670
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İnsan Hakları İzleme Örgütü Yunan'ın barbarlığını tescilledi: Zorla geri gönderiyorlar
Terörden temizlendi! 25 yıl sonra tarım yapılıyor
Otluk alandaki yangın, evlere sıçramadan söndürüldü
Bakan Çavuşoğlu'ndan dünyaya FETÖ çağrısı: Çalışma alanı sağlamayın
THY, Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren ikinci havayolu oldu
Deniz Yücel'in cezası belli oldu!
İsrail savaş suçu nedeniyle UCM'de yargılanabilecek yüzlerce yetkilinin gizli listesini hazırlıyor
İstanbul Havalimanı'nda 1500 yolcuya koronavirüs testi yapıldı
Lübnan Merkez Bankası ekonomik krize karşı bankaları yeniden yapılandıracak
AB liderleri Brüksel'de bir araya gelecek
Tokat'ta KKKA hastalığı teşhisiyle 8 kişi tedavi görüyor
İşgal Çetesi Raid Salah'ın İtirazını Reddetti
"İran'ın bir karış toprağının dahi kullanım hakkını Çin'e vermeyeceğiz"
Aliyev 'Ortada yok' diyerek tepki göstermişti... Azerbaycan'da flaş istifa kararı
Şampiyon atlar Saros Körfezi'nde 'form' tutuyor
Bakan Pakdemirli açıkladı! 100 milyon Bakan Pakdemirli açıkladı! 100 milyon lirayı geçti lirayı geçti
Türkiye'nin otomobilinde kritik tarih belli oldu
HDP önündeki eylemde 15'inci kavuşma,11 yıllık hasret sona erdi
Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
VakıfBank'tan 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne haciz' açıklaması
15 yaşındaki Buğra, denizde boğuldu
Bakü'den Ankara'ya kritik ziyaret! Bakan Akar'dan Ermenistan'a sert tepki
Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Azerbaycan üzerinden İHA oyunu ortaya çıktı! Ermenistan fena yakalandı
16 Temmuz 2020 Perşembe 15:16:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 15:16:00

Şampiyon atlar Saros Körfezi'nde 'form' tutuyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'deki büyük organizasyonlarda boy gösteren şampiyon yarış atları, sakatlıkları sonrası Saros Körfezi'nde eğitmenleri eşliğinde yaptırılan antrenmanlarla form tutuyor.

Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Edirne'nin Enez ilçesinde eğitmenleri tarafından yarışlara hazırlanan atlar, kumsalda gezdirilirken form tutmaları için de her gün düzenli olarak mavi sularda yüzdürülüyor.

Atların eğitmeni Samet Ereşeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiliz cinsi "Kafkasların Babası" ve "Avukat" isimli atların Saros Körfezi'nin temiz sularında yarışlara hazırlandıklarını söyledi.

Atların denizde yaptıkları antrenmanlar sayesinde güç topladıklarını anlatan Ereşeci, "Atları, denizin şifalı sularından faydalanması için buraya getiriyoruz. Bu sayede antrenmanlarda ve yarışlarda başarı gösteriyorlar. Onlara terapi de oluyor. Özellikle 'Avukat' çok başarılı bir at. Türkiye'de birçok şampiyonluğu var." dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER