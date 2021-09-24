Şampiyon ailenin ev hali

4 YIL ÖNCE BİR MERAKLA BAŞLADI

Antalya'da yaşayan Canseven çiftinin 12 yaşındaki kızları Ela, 4 yıl önce muay thai sporuna başladı. Antrenman saatinde çocuklarını yalnız bırakmak istemeyen Hasibe (39) ile Alim Atakan Canseven de (41) bu sporu yapmaya karar verdi. Ela, 2 yıl önce Erzincan'daki şampiyonada Türkiye üçüncülüğü kazandı. Ela'nın başarısıyla hırslanan Canseven çifti de şampiyonalara hazırlanmaya başladı.

TÜM ZAMANLARI ÇATIDA GEÇİYOR

2019 Veteranlar Muay Thai Şampiyonası'nda ilk madalyalarını kazanan çiftten Hasibe Canseven Avrupa birinciliği baba Alim Atakan Canseven de üçüncülük elde etti. Çift, aynı turnuvada ikinci olan Ela'nın başarısı için evlerini spor salonuna dönüştürdü. Evlerinde bir odanın zeminini tatami minderi ile kaplayıp, kum torbası ve spor aletleriyle donatan aile, çatıyı da ring olarak kullanıp, yeni şampiyonalara hazırlanıyor.

Canseven ailesi, evlerinin bir odasını spor salonuna dönüştürdü. Kum torbası, spor aletleri bulunan odada tüm aile her gün antrenman yapıyor. İki katlı evlerinin çatısını da koşu ve ısınma alanı ile ringe dönüştüren aile, kızlarıyla teknik çalışmalar gerçekleştirerek, spor müsabakalarını aratmayan antrenmanlar yapmayı sürdürüyor.



